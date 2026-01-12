تتجاوز 300 مليون.. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن عرض رحيل إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن وجود اهتمام متزايد بعدد من لاعبي الأهلي عقب بطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى رأسهم إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب بات محل متابعة قوية من أندية خارجية.

وأوضح زاهر أن إمام عاشور يمتلك عروضًا من الدوري التركي إلى جانب دوريات أخرى، مشيرًا إلى أن بعض الأرقام المتداولة بشأن قيمة العروض قد تتجاوز 300 مليون جنيه، في ظل حديث واسع داخل سوق الانتقالات بعد البطولة القارية.

وأضاف أن محمد هاني بدوره يدخل ضمن دائرة الاهتمام، حيث توجد عروض وأرقام جيدة متوقعة له خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه مشاركة اللاعبين في كأس أمم أفريقيا.

وأكد زاهر أن الملف لا يزال مفتوحًا، مع ترقب تطورات الموقف بعد نهاية البطولة، خاصة في ظل المتغيرات التي تفرضها سوق الانتقالات والعروض الخارجية.