إعلان

الداخلية السورية: القبض على قياديين فيما يسمى "لواء درع الساحل"

كتب : مصراوي

02:16 م 12/01/2026

وزارة الداخلية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق- (د ب أ)

ألقت مديرية الأمن الداخلي السورية في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، القبض على "قياديين في خلية إجرامية تُعرف باسم /الملازم عباس/ التابعة لـ/لواء درع الساحل/".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الداخلية قولها في منشور عبر قناتها على منصة "تلجرام"، اليوم الإثنين: "بعد سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم /الملازم عباس/ التابعة لـ/لواء درع الساحل/ الإرهابي، أبرزهم جعفر علي عليا، المعروف بالملازم عباس، إضافةً إلى رشيد غياث عليا وعلي عبد الستار خليلو".

وأضافت الوزارة: "أثبتت التحقيقات الأولية ضلوع الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش في محافظة اللاذقية، كما بينت التحقيقات تورط المجرم الفار مقداد فتيحة في تمويل هذه الخلية بالدعم المالي واللوجستي، كما ظهر عناصر الخلية في مقاطع مرئية يهددون بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تمت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة باقي أفراد المجموعة حتى اجتثاثها بشكل كامل، وضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة، أحد المتورطين في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة في الـ28 من ديسمبر الماضي، بحسب "سانا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة اللاذقية مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية السورية لواء درع الساحل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
اقتصاد

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
زووم

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
زووم

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
اقتصاد

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة