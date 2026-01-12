الداخلية السورية: القبض على قياديين فيما يسمى "لواء درع الساحل"

دمشق- (د ب أ)

ألقت مديرية الأمن الداخلي السورية في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، القبض على "قياديين في خلية إجرامية تُعرف باسم /الملازم عباس/ التابعة لـ/لواء درع الساحل/".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الداخلية قولها في منشور عبر قناتها على منصة "تلجرام"، اليوم الإثنين: "بعد سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم /الملازم عباس/ التابعة لـ/لواء درع الساحل/ الإرهابي، أبرزهم جعفر علي عليا، المعروف بالملازم عباس، إضافةً إلى رشيد غياث عليا وعلي عبد الستار خليلو".

وأضافت الوزارة: "أثبتت التحقيقات الأولية ضلوع الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش في محافظة اللاذقية، كما بينت التحقيقات تورط المجرم الفار مقداد فتيحة في تمويل هذه الخلية بالدعم المالي واللوجستي، كما ظهر عناصر الخلية في مقاطع مرئية يهددون بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تمت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة باقي أفراد المجموعة حتى اجتثاثها بشكل كامل، وضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة، أحد المتورطين في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة في الـ28 من ديسمبر الماضي، بحسب "سانا".