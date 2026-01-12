مباريات الأمس
أول صورة لحسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

كتب : محمد عبد الهادي

11:15 ص 12/01/2026

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا، صورة للكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا.

وكان حسن شحاتة قد أجري عملية جراحية دقيقة في الفترة الأخيرة، والتي استغرقت 14 ساعة بحسب تصريحات نجله كريم، ولكنها مرت بسلام.

ونشر الأسيوطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة لحسن شحاتة والمهاجم عمرو زكي وكتب: "

حمدالله علي سلامتك يامعلم ، شكلها كده هنعيش فقط على أطلال الماضي وتراث نادي الزمالك)،، الحاضر والمستقبل دخل النفق المظلم،، لا أحد يعلم إلى متى نري النور ،،لك الله يا #زمالك

