مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

هل تم الحجز على أرصدة الزمالك؟.. مصدر يوضح الحقيقة

كتب : محمد خيري

09:30 ص 12/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (2)
  • عرض 7 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (10)
  • عرض 7 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (15)
  • عرض 7 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (17)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن وجود حجز على الأرصدة البنكية للنادي، مؤكدًا أن ما أُثير في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح المصدر أن الخطاب المتداول مؤخرًا يتعلق بإجراءات تسوية مديونيات ضريبية قديمة تعود للفترة من عام 2016 حتى 2020، ويهدف فقط إلى بحث آليات الجدولة والسداد، دون صدور أي قرارات بالحجز أو اتخاذ إجراءات قانونية أو تنفيذية ضد النادي.

وأشار المصدر إلى أن الوضع المالي لنادي الزمالك مستقر، وأن إدارة النادي ملتزمة بسداد جميع الالتزامات المالية والضريبية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة ليست سوى شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك الحجز على الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم
مصراوي ستوري

تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم
حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
نصائح طبية

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
مصراوي ستوري

بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
لسانك قد يكشف أسرار صحتك.. ما دور الذكاء الاصطناعي؟
نصائح طبية

لسانك قد يكشف أسرار صحتك.. ما دور الذكاء الاصطناعي؟
رسائل حب وفيديو كول.. كيف حصل نجوم منتخب مصر على دعم زوجاتهم؟
مصراوي ستوري

رسائل حب وفيديو كول.. كيف حصل نجوم منتخب مصر على دعم زوجاتهم؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان