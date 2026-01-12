مباريات الأمس
الأولمبية تحدد موعد تعديل لائحة النظام وترأس بعثات مصر الرياضية في 2026

كتب : محمد خيري

01:41 م 12/01/2026

اللجنة الأولمبية

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تحديد موعد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي، إلى جانب اعتماد مشاركة البعثات المصرية في عدد من الدورات الرياضية الدولية المقرر إقامتها خلال عام 2026.

وقرر مجلس الإدارة عقد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي يوم السبت 14 فبراير 2026، وذلك في ضوء تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، بالإضافة إلى قراري وزارة الشباب والرياضة رقمَي 1410 و1411 لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على ترؤس اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، لبعثة مصر المشاركة في النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026.

كما وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تولي محمد مطيع، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للجودو، رئاسة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نسختها الرابعة، المقرر إقامتها في داكار بالسنغال خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللجنة الأولمبية لبعثات الرياضية اللجنة الأولمبية المصرية

