إعلان

الظهور الأول بالبدلة الحمراء للمتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة

كتب : أحمد عادل

02:13 م 12/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المتهم بالبدلة الحمراء
  • عرض 3 صورة
    المتهم بالبدلة الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

ظهر المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، أثناء نظر جلسة استئنافه على حكم الإعدام الصادر بحقه، بالبدلة الحمراء.

وبدأت منذ قليل محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، في الاستئناف الذي تقدم به على حكم الإعدام الصادر بحقه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا، وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، فدبّر للأمر وأعد العدة، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضًا:

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة

"كيلو حشيش و300 جرام آيس".. قرار جديد ضد متهمين بترويج المخدرات بالمرج

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مالك مقهى أسوان بالكوربة مقهى أسوان بالكوربة محكمة مستأنف جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
أخبار البنوك

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
رسمياً.. إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة
أخبار مصر

رسمياً.. إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة
أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
زووم

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة