مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

كتب : محمد نصار

01:09 م 12/01/2026

موقف عبدالمنعم رياض

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن العاصمة تنفذ خطة لتطوير موقف عبدالمنعم رياض بمنطقة وسط البلد.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الخطة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية في الموقف وإضافة خدمات جديدة.

وأشار المصدر، إلى أن موقف عبدالمنعم رياض أحد أهم المواقف الرئيسية في العاصمة، كما يقع في منطقة مميزة، وهو ما يتطلب تطويره بشكل متكامل.

وشدد المصدر، على أن الأعمال بدأت بالفعل على أرض الواقع منذ عدة أيام، لافتًا إلى استمرارها خلال الفترة المقبلة.

محافظة القاهرة موقف عبدالمنعم رياض وسط البلد

