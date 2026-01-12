موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقناة الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يبحث منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة عن التتويج بالنجمة الثامنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
وفاز منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار في منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بثلاث أهداف مقابل هدفين.
موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقناة الناقلة
ويواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل 14 يناير، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لموسم 2026.
وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد "ابن بطوطة" بالمغرب.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.
ويذكر أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية.