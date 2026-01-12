مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقناة الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

07:00 ص 12/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    صلاح - ماني - أبو جبل
  • عرض 20 صورة
    جبل وصلاح وماني
  • عرض 20 صورة
    ماني وصلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني
  • عرض 20 صورة
    ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ضد حمدي فتحي لاعب مصر
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر للشباب السنغال للشباب
  • عرض 20 صورة
    مصر والسنغال
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (26) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 20 صورة
    السنغال ومالي 2
  • عرض 20 صورة
    السنغال ومالي 3
  • عرض 20 صورة
    السنغال ومالي 1
  • عرض 20 صورة
    السنغال ومالي
  • عرض 20 صورة
    منتخب السنغال (1) (3)
  • عرض 20 صورة
    منتخب السنغال (1) (2)

يبحث منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة عن التتويج بالنجمة الثامنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار في منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل 14 يناير، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لموسم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد "ابن بطوطة" بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

