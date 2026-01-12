تعيين الدكتورة وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارًا بتكليف الأستاذة الدكتورة وسام محمد أحمد نصر، وكيلة كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال عميد الكلية.

وأوضح قرار رئيس جامعة القاهرة، أن ذلك يأتي لحين اتخاذ إجراءات تعيين عميد جديد للكلية أو حدوث أي تغيير طارىء، وهو ما يترتب عليه وفقًا للقانون، انتهاء عمل الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية والقائمة بالأعمال سابقًا لتعيينها عضوًا بمجلس النواب.

وهنأت كلية الإعلام الأستاذة الدكتورة وسام نصر بتعيينها قائمًا بأعمال عميد الكلية، وتتمنى للأستاذة الدكتورة ثريا البدوي التوفيق والسداد في مهامها القادمة.

