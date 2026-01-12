إعلان

الحبس مع الإيقاف لعامل بولاق: ابتز فتاة بصور لرفضها خطوبته

كتب : رمضان يونس

02:11 م 12/01/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

قبلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف "عامل" وعدلت حكمها بمعاقبته بالحبس عامًا مع الإيقاف، بدلًا من السجن 3 سنوات، في واقعة اتهامه بابتزاز وتهديد فتاة (كانت تربطهما علاقة عاطفية) بصور خادشة وإنشاء حسابًا وهميًا يحمل اسمها بغرض إزعاجها بعد رفضها خطوبتهما. في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة

محكمة جنايات الجيزة، أدانت في وقت سابق المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 9999 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 2769 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "حازم.أ"، هدد فتاة كتابًة وقولاً بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي صور المجني عليها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة - موضوع الاتهام اللاحق وكان تهديده مصحوباً بأمر إجبارها على تقديم المنفعة الجنسية إليه، وذلك في غضون شهر سبتمبر 2024، وحتى مايو 2025، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

ووجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم تهمة التعدى على حرمة حياة فتاة ـ كان تربطهما علاقة عاطفية ـ بأن سجل ونقل صورها بمكان خاص بغير رضاها واستدرجها وأوهمها بعلاقتهما، فأرسلت له تلك الصور الفوتوغرافية، فاحتفظ بها لاستغلالها.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم أذاع واستعمل صور فوتوغرافية ومحادثات الفتاة علانية بمواقع التواصل الاجتماعي بغير رضاها، من ثم اصطنع حسابات وهمية على الشبكة المعلوماتية بتطبيقات "تيك توك، انستجرام، فيس بوك"، ونسبها لها زورا.

وتابعت النيابة أن المتهم أساء استخدام أجهزة الاتصالات بحق الفتاة، حيث استخدم هاتفه المحمول في ارتكاب جريمته عن طريق مضايقتها وتعمده إزعاجها، ونشر صورًا لها دون رضاها.

وثبت من خلال فحص الحساب المُبلغ عنه، بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن المتهم قام بتهديد الفتاة كتابًة عبر تطبيقات المحادثات المرتبط "واتس اب" بارقام الهواتف المحمولة خاصته وخاصة شقيقه مستخدما ما بحوزته من صورا عارية الثياب بمحتواها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ابتز فتاة بصور بتز حبيبته السابقة بصور وفيديوهات لنيابة لجيزة تاة بولاق حكمة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
اقتصاد

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة
أخبار مصر

تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة
"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
زووم

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
رسمياً.. إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة
أخبار مصر

رسمياً.. إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة
بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
أخبار المحافظات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة