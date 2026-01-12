إعلان

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"

كتب : هاني صابر

01:12 م 12/01/2026
كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة لابنته "ليلى" والفنان عمرو وهبة بعد ظهورهما معه كضيف شرف بأولى حلقات مسلسل "لعبة وقلبت بجد".

ونشر زاهر، صورا مع ابنته ليلى وعمرو وهبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا للفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان عمرو وهبة على ظهورهم كضيوف شرف للحلقة الأولى من مسلسل لعبة وقلبت بجد، نورتونا وشرفتونا".

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر، رحمة أحمد وعمر الشناوي، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، ومن إخراج حاتم متولي.

