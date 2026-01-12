القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد

كتب- هاني صابر:

فجر المؤلف صلاح الجهيني أزمة بتصريحاته عن المخرج ياسر سامي الذي قام بالرد عليه فيما وجه إليه من هجوم وتصريحات ضده.

وقال صلاح الجهيني ببودكاست "السيناريست مع وائل حمدي": "بحب كل حاجة في فيلم"المطاريد (الكتابة والكواليس مع الممثلين وبحبهم جدا) بس ما بحبش الفسلم نفسه، للأسف المخرج كان لا يصلح أن يكون مخرج للفيلم، وبلوم نفسي كمنتج أن خليت ده يحصل، بس أنا اتحطيت في ظروف اني لازم أصور، وكان اختياري سيء للأسف".

وفي تدوينة، كتبها صلاح الجهيني عبر حسابه على فيسبوك، قال فيها: "تصحيح للخبر المتداول عن الأخ ياسر سامي، أنا مقولتش أنه لا يصلح لإخراج الفيلم، أنا قلت أنه لا يصلح للعمل كمخرج من أصله، وأنا أتمنى له فعلا ينجح في أي عمل في حياته بعد سلسلة الفشل الذريعة دي عشان يبقى على نفس مستوايا ويقدر يرد عليا".

ورد المخرج ياسر سامي على تصريحات صلاح الجهيني عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحقيقة طوال حياتي المهنية الطويلة واللي إشتغلت فيها مع كبار المؤلفين المحترمين وكبار شركات الإنتاج المصرية والعربية والمنصات العالمية وكبار نجوم ونجمات مصر والعالم العربي لم أنخرط يوما في مشادات ومهاترات السوشيال ميديا لأني شايف إن اللي بيعمل كدة ببساطة فاضي وتافه وبيبحث عن تريند رخيص بس بما إن الأخ صلاح الجهيني ذكر إسمي في منشور، فوجب الرد".

وتابع: "أولا: دور الأستاذ والظهور الإعلامي والتحدث بصيغة العارف بالسيناريو والانتاج والإخراج مش لايق عليك لأنك لا دارس ولا فاهم ومجرد بلونة أفلام أكشن تجارية ذات بلوت تويست مكرر صنع نجاحها مخرج واحد عملاق إسمه طارق العريان ونجوم جماهريين كبار قدروا يصنعوا من ورقك الفسيخ شربات، ولو شلت طارق العريان من تاريخك والدعم السعودي العظيم، هنلاقيك واقف لسه في طابور على باب مكتبي عايز تقابلني لأني مخرج ناجح وليا اسمي من أيام ما أنت مكنش حد يعرف عنك حاجة".

واستكمل: "ثانيا: لو نظرنا لأفلام حضرتك مش هتلاقي لا قيمة ولا رسالة ولا هدف غير الإيرادات وبس فسيب التنظير لناس عندها أعمال ليها أثر وثقل هيفضل في التاريخ".

وأوضح: "إنت لو فنان بشلن أو حتى إنسان بربع جنيه كنت سيطرت على نفسك قبل ما تخش تغلط فيا لأنك عايز تعمل تريند بعد أربع سنين من تصوير الفيلم ولا يوجد أي رابط أو تواصل بيني وبينك من وقتها واللي حصل بنا خلاف شغل ليه وجهات نظر مختلفة وأساسه بخل إنتاجي

لكن للأسف إنت إنسان تعبان وفاضي لذلك مهما تعوي في بوستات جاية مش هرد لأني ببساطة مش فاضيلك".

وأختتم: "أخيرا: إذا أتتك مذمتي من ناقص .. فهى الشهادة لي بأني كامل".

يذكر أن، فيلم المطاريد طرح بالسينمات عام 2023 وخاض بطولته أحمد حاتم وتارا عماد ومحمود الليثي ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود البزاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.