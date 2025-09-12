كتب - محمد عبد السلام:

تحدث محمد طلبة حارس مرمي فريق الترسانة عن مباراة فريقه أمام الداخلية التي أقيمت مساء الخميس، بالجولة الرابعة من القسم الثاني.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال محمد طلبة: "المباراة كانت مهمة، مؤكدًا أن هذا هو المستوى الحقيقي للفريق".

وأضاف: "في المباراتين السابقتين، تعادلنا في الدقيقة 90 أو 92 أمام فريق القناة، ثم خسرنا أمام فريق مسار في الدقائق الأخيرة، رغم الأداء الجيد".

وأكد أن الفوز في مباراة الداخلية تمثل بداية جيدة للفريق، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذا المستوى في اللقاءات القادمة.

وأوضح أن مكسب اليوم قرب الترسانة من باقي الفرق في جدول الترتيب، حيث إن الفارق ليس كبيرًا، فهناك فرق تتقدم بـ6 نقاط وأخرى بـ8 نقاط، مما يعني أن الفرصة لا تزال قائمة للمنافسة.

وأضاف: "إن شاء الله، يكون فوز اليوم بداية لسلسلة من الانتصارات، وهذا هو المستوى الذي نأمل في الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة".

وفيما يخص التحكيم، أكد طلبة أن التحكيم كان جيدًا، مشيرًا إلى أن الأخطاء واردة في كل أنحاء العالم.

واختتم حديثه قائلا: "نعم، هناك أخطاء، لكنها طبيعية، التحكيم المصري جيد جدًا، والحكام محترمون ويتعاملون بأسلوب محترم خلال المباريات، واحنا كلاعبين وحكام، نعرف بعضنا البعض جيدًا، وكلنا إخوة في نهاية الأمر".