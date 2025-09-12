مباريات الأمس
إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

01:15 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، المقرر إقامتها غدا السبت.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي ويعاونه الثنائي، سامي هلهل مساعد أول ومحمد مجدي سليمان مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: محمود ناجي

حكم مساعد ثانٍ: محمد مجدي سليمان

حكم تقنية الفيديو: أحمد الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد جمال

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر المصري البورسعيدي جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

أقرأ أيضًا:

هل يعود ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك؟.. مصدر يجيب

"بسبب البذرة الشتوية".. رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف لمصراوي موعد غلق الملعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري الدوري المصري مباراة الزمالك والمصري حكم مباراة الزمالك والمصري الحكم محمود ناجي
