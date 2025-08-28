مدحت شلبي: ما رأيته في مودرن سبورت أفضل من أرسنال

كتبت-هند عواد:

تحدث المعلق مدحت شلبي، عن كرة القدم المصرية، خلال زيارته لمقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت.

وقال مدحت شلبي في حوار عبر المركز الإعلامي لمودرن سبورت: "احنا هنا في أوروبا، سافرت لإنجلترا وشاهدت نادي أرسنال، ولكن ما رأيته هنا أفضل بكثير مما شاهدته في أندية عالمية".

وأضاف: "أنتوا محظوظين بالمكان اللي أنتو فيه، وعليكم القتال للحفاظ على اسم النادي فالدكتور وليد دعبس وفر كل شيء للفريق."

واختتم شلبي: "فالمقر هنا كأنك في أوروبا، الفريق شكله حلو جدا ومتماسك والروح حلوة بين الجميع وعليكم القتال حتى النهاية".

اقرأ أيضًا:

فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟

3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان