مدحت شلبي: ما رأيته في مودرن سبورت أفضل من أرسنال
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتبت-هند عواد:
تحدث المعلق مدحت شلبي، عن كرة القدم المصرية، خلال زيارته لمقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت.
وقال مدحت شلبي في حوار عبر المركز الإعلامي لمودرن سبورت: "احنا هنا في أوروبا، سافرت لإنجلترا وشاهدت نادي أرسنال، ولكن ما رأيته هنا أفضل بكثير مما شاهدته في أندية عالمية".
وأضاف: "أنتوا محظوظين بالمكان اللي أنتو فيه، وعليكم القتال للحفاظ على اسم النادي فالدكتور وليد دعبس وفر كل شيء للفريق."
واختتم شلبي: "فالمقر هنا كأنك في أوروبا، الفريق شكله حلو جدا ومتماسك والروح حلوة بين الجميع وعليكم القتال حتى النهاية".
اقرأ أيضًا:
فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟
3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان
فيديو قد يعجبك: