كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"بعد تعيينه".. موعد أول مباراة يتولى خلالها ثورب قيادة النادي الأهلي

كتب : يوسف محمد سعيد

05:43 م 08/10/2025
    جيس ثورب
    جيس ثورب (2)
    جيس ثورب (3)

أعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الدنماركي جيس ثورب، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق.

وقاد عماد النحاس المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، بشكل مؤقت، منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق، في نهاية أغسطس الماضي، بسبب تراجع النتائج.

ويترقب كل عشاق المارد الأحمر، مشاهدة المباراة الأولى للفريق خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة المدرب الدنماركي جيس ثورب، خاصة في ظل انتظار الجماهير طوال الفترة الماضية الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للفريق.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ثورب

وأول مباراة سيتواجد بها ثورب، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ستكون أمام إيجل نوار البورندي، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وجيبوتي

أرقام جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا