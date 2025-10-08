"بعد تعيينه".. موعد أول مباراة يتولى خلالها ثورب قيادة النادي الأهلي

محمد صلاح على رأس 4 لاعبين يبحثون عن التأهل الثاني للمونديال

6 صور من تحطم سيارة نجم الزمالك الأسبق في الشارع

أعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الدنماركي جيس ثورب، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق.

وقاد عماد النحاس المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، بشكل مؤقت، منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق، في نهاية أغسطس الماضي، بسبب تراجع النتائج.

ويترقب كل عشاق المارد الأحمر، مشاهدة المباراة الأولى للفريق خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة المدرب الدنماركي جيس ثورب، خاصة في ظل انتظار الجماهير طوال الفترة الماضية الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للفريق.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ثورب

وأول مباراة سيتواجد بها ثورب، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ستكون أمام إيجل نوار البورندي، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وجيبوتي

أرقام جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد