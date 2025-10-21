فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وأيجل نوار



أعلنت منصة تذكرتي اليوم الثلاثاء فتح باب الحجز لمباراة الأهلي ونظيره أيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي و أيجل نوار

الأهلي كان قد حسم مباراته أمام مستضيفه أيجل نوار بالفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي من المقرر أن يستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل 25 أكتوبر في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

