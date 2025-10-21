مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وأيجل نوار

كتب : مصراوي

03:24 م 21/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (4)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (2)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (5)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (3)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار

أعلنت منصة تذكرتي اليوم الثلاثاء فتح باب الحجز لمباراة الأهلي ونظيره أيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي و أيجل نوار

الأهلي كان قد حسم مباراته أمام مستضيفه أيجل نوار بالفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي من المقرر أن يستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل 25 أكتوبر في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

"المجلس اتخذ القرار".. تطورات جديدة بشأن انضمام طارق حامد لنادي الزمالك

"الزمالك وبيراميدز ملهمش علاقة".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لتجديد عقد الثنائي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وأيجل نوار موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار نتيجة مباراة الأهلي وأيجل نوار دوري أبطال أفريقيا مباريات دوري أبطال أفريقيا

