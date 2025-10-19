مباريات الأمس
"كلمات مؤثرة".. ماذا قال علي معلول عن دعم جماهير الأهلي؟

كتب - يوسف محمد:

10:00 م 19/10/2025
أكد علي معلول نجم النادي الأهلي السابق ولاعب الصفاقسي التونسي الحالي، على سعادته الكبير، بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وقال معلول في تصريحات صحفية: "تجربتي داخل النادي الأهلي، ناجحة على جميع المستويات، جمهور النادي ارتبط بي وحبني محبة خاصة".

وأضاف: "كنت أبادل جماهير الأهلي نفس الأمر وحبتهم أيضًا بشكل كبير، قضيت 9 سنوات داخل الفريق، كان بيني وبين الجماهير كل الحب والاحترام".

وتابع: "أشكر جماهير الأهلي بشكل كبير، بسبب تفاعلهم القوي معي ومتابعتي حتى بعد رحيلي عن الفريق، وهذا أمر ليس غريب على جماهير الأهلي".

واختتم معلول تصريحاته: "أتمنى أكون تركت ذكرى جيدة عند جماهير الأهلي، تجعلهم يدعمونني باستمرار ويتذكروني دائما".

وكان علي معلول رحل عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات قضاها داخل الأهلي.

آخر أخبار الأهلي الدوري المصري الصفاقسي التونسي جماهير الأهلي علي معلول

