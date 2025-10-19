عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك

أكد علي معلول نجم النادي الأهلي السابق ولاعب الصفاقسي التونسي الحالي، على سعادته الكبير، بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وقال معلول في تصريحات صحفية: "تجربتي داخل النادي الأهلي، ناجحة على جميع المستويات، جمهور النادي ارتبط بي وحبني محبة خاصة".

وأضاف: "كنت أبادل جماهير الأهلي نفس الأمر وحبتهم أيضًا بشكل كبير، قضيت 9 سنوات داخل الفريق، كان بيني وبين الجماهير كل الحب والاحترام".

وتابع: "أشكر جماهير الأهلي بشكل كبير، بسبب تفاعلهم القوي معي ومتابعتي حتى بعد رحيلي عن الفريق، وهذا أمر ليس غريب على جماهير الأهلي".

واختتم معلول تصريحاته: "أتمنى أكون تركت ذكرى جيدة عند جماهير الأهلي، تجعلهم يدعمونني باستمرار ويتذكروني دائما".

وكان علي معلول رحل عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات قضاها داخل الأهلي.

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي