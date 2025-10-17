رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على

رد إكرامي الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ووالد زوجة نجم بيراميدز الحالي رمضان صبحي، بقوة على كريم نيدفيد لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد تصريحاته الأخيرة تجاه رمضان.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "في لاعب اتكلم على رمضان صبحي اللي كان الكابتن بتاعه، بيحط عليه لما كانوا في فريق واحد بأسلوب غير جيد، دى أمر عيب جدا".

وأضاف: "هذا اللاعب لم يكن يجرأ يتحدث خلال تواجد رمضان صبحي داخل الأهلي، لا أريد قول شئ يضايقه، لكنه لاعب قليل، بقوله ربنا كريم وخليك في نفسك".

وكان كريم نيدفيد، أعرب في تصريحات صحفية سابقة، عن حزنه من رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي، مؤكدا أن رحيله عن الفريق كان بمثابة الصدمة له، خاصة وأن هذا تصرف لا يصدر من أبناء النادي.

كما أكد نيدفيد، أكد أن الأهلي لا يستحق هذا التصرف من رمضان صبحي، مشيرا أنه رفض الرد عليه عندما أرسل رسالة وداع للاعبي الفريق على جروب الواتساب بعد الرحيل عن الفريق.

