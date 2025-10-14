"فيريرا لا يصلح".. القباني يطلق تصريحات نارية حول ما يحدث في غرفة ملابس

فجر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة، حول المقابل المادي لصفقات الأبيض هذا الموسم، وتحديدا البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

قال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "نادي الزمالك نادي كبير عمره ما يموت، والزمالك شعبيته قد الأهلي في الخليج والعرب، وهيفضل كبير".

وأضاف: "المشكلة أن اللاعبين اللي جم الموسم ده بيتدفع فيهم فلوس كبيره، عندك خوان بيزيرا مثلًا جاي بمبلغ متدفعش في لاعب في الزمالك من خمس سنين".

وأكمل: "لن أتحدث عن المبلغ الذي تم دفعه في اللاعب البرازيلي، لأن الأرقام دي داخلية في النادي ومش بتطلع لحد".

وأوضح: "خوض الفريق تدريباته خارج النادي، ترجع لرؤية المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد وهي حاجه تحترم عموماً".

وأضاف: "الرؤيه كمان كانت مبنية على إنها فتره مؤقته لحين نقل التدريبات لفرع اكتوبر الجديد اللي كان مفروض الملاعب فيه هتخلص قريب لكن أزمة الأرض وقفت الحاجات دي".

واختتم تصريحاته: "الزمالك شغال على حل أزماته وفي افكار مختلفه وفي محبيين للنادي .. هي فترة صعبة لكنها هتعدي بإذن الله، وياما الزمالك مر بأزمات مالية وعدى".

