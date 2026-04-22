الدوري المصري

سموحة

0 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
21:30

سيلتا فيجو

لأول مرة بالليجا.. ظهور كاميرا الحكم في مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

كتب : محمد عبد الهادي

10:36 م 22/04/2026
    بيدرو من كاميرا الحكم

شهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو واقعة جديدة في منافسات الدوري الإسباني، بعدما ظهر حكم اللقاء مزودًا بكاميرا مثبتة على الرأس، في تجربة تُطبق لأول مرة داخل الليجا.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو، ضمن مواجهات الجولة 33، لتكون هذه المواجهة أول تطبيق فعلي للتقنية الجديدة، على أن يتم استخدامها لاحقًا في مباراة واحدة بكل جولة.

انطلاقة رسمية لكاميرا الحكم بعد تجربة نهائي الكأس

كانت رابطة الدوري الإسباني قد مهدت لاستخدام كاميرا الحكم، من خلال تجربتها في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 18 أبريل، في المباراة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.

وتسعى الرابطة إلى توسيع استخدام التقنية تدريجيًا، بعد تقييم التجربة الأولى في المسابقات المحلية.

ما أهمية الكاميرا المثبتة على رأس الحكم؟

توفر الكاميرا المثبتة على رأس الحكم زاوية تصوير جديدة من داخل أرض الملعب، حيث يتم بث اللقطات مباشرة عبر القنوات الناقلة، إلى جانب استخدامها في ملخصات المباريات وعلى المنصات الرقمية.

وتعتمد التقنية على كاميرا مثبتة في سماعة الرأس الخاصة بالحكم، مزودة بميكروفون مدمج، ما يمنح المشاهدين تجربة أكثر قربًا من تفاصيل المباراة، ويكشف كواليس لم تكن متاحة من قبل.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
