شهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو واقعة جديدة في منافسات الدوري الإسباني، بعدما ظهر حكم اللقاء مزودًا بكاميرا مثبتة على الرأس، في تجربة تُطبق لأول مرة داخل الليجا.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو، ضمن مواجهات الجولة 33، لتكون هذه المواجهة أول تطبيق فعلي للتقنية الجديدة، على أن يتم استخدامها لاحقًا في مباراة واحدة بكل جولة.

انطلاقة رسمية لكاميرا الحكم بعد تجربة نهائي الكأس

كانت رابطة الدوري الإسباني قد مهدت لاستخدام كاميرا الحكم، من خلال تجربتها في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 18 أبريل، في المباراة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، وانتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.

وتسعى الرابطة إلى توسيع استخدام التقنية تدريجيًا، بعد تقييم التجربة الأولى في المسابقات المحلية.

ما أهمية الكاميرا المثبتة على رأس الحكم؟

توفر الكاميرا المثبتة على رأس الحكم زاوية تصوير جديدة من داخل أرض الملعب، حيث يتم بث اللقطات مباشرة عبر القنوات الناقلة، إلى جانب استخدامها في ملخصات المباريات وعلى المنصات الرقمية.

وتعتمد التقنية على كاميرا مثبتة في سماعة الرأس الخاصة بالحكم، مزودة بميكروفون مدمج، ما يمنح المشاهدين تجربة أكثر قربًا من تفاصيل المباراة، ويكشف كواليس لم تكن متاحة من قبل.

