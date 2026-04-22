استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من كنيسة رومانيا الأرثوذكسية، خلال زيارتهم السياحية إلى مصر برفقة اثنين من الكهنة.

البابا تواضروس الثاني يرحب بوفد كنيسة رومانيا ويعرض تاريخ مصر

رحب البابا تواضروس، بالوفد الزائر، متمنيًا لهم جولة سياحية مثمرة داخل مصر، لما تتمتع به من معالم أثرية وتاريخية فريدة، مشيرًا إلى لمحة مختصرة عن تاريخ مصر العريق والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والتاريخي.

وأعرب أعضاء الوفد الروماني، من جانبهم، عن سعادتهم البالغة بزيارة مصر، مشيدين بما شاهدوه من حضارة عريقة ومعالم دينية وسياحية متميزة، إذ شملت جولتهم عددًا من الأديرة والكنائس القبطية الأثرية.

ويذكر أنه حضر اللقاء القس مينا تكلا، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في رومانيا.

