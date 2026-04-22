شهدت مباريات اليوم الأربعاء، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، هبوط فريق جديد من البريميرليج إلى دوري تشامبيونشيب.

وكانت الجولة الماضية، قد شهدت هبوط نادي وولفرهامبتون رسميًا من الدوري الإنجليزي، عقب تذيله ترتيب الجدول بـ 17 نقطة.

وبعد مباريات اليوم الأربعاء، تحدد بشكل رسمي هبوط نادي بيرنلي إلي تشامبيونشيب، بعد هزيمته على يد مانشستر سيتي بهدف نظيف، ليكون ثاني الأندية الهابطة من البريميرليج.

ويتواجد بيرنلي في المركز الـ 19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وتعادل وخسر 22 لقاء.

