ما علاقة سفينة تيتانيك بـ رقم تشيلسي السلبي في الدوري الإنجليزي؟

كتب : نهي خورشيد

10:07 م 22/04/2026

تشيلسي 1912

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هزيمة ثقيلة أمام نظيره برايتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الدوري الإنجليزي، مما أدي إلى إقالة مدربه ليام روسينيور بعد أربع شهور فقط من توليه المهمة الفنية للبلوز.

وبهذه الخسارة، تراجع تشيلسي إلى المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لتنجح فرق أخرى في إنهاء الموسم برصيد نقاط أفضل من البلوز.


وتكشف الأرقام حجم التراجع الكبير الذي يعيشه الفريق، بعدما خسر خمس مباريات متتالية في الدوري دون تسجيل أي هدف، وهو سيناريو لم يتكرر منذ موسم 1912-1913، حين مر النادي بفترة جفاف تهديفي مشابهة فشل خلالها في التسجيل أمام مانشستر سيتي ووست بروم وإيفرتون ووست هام وذا ويدنزدي "الاسم القديم لـ شفيلد".


وبذلك يعيد الفريق سيناريو يعود إلى نفس العام الذي غرقت فيه سفينة تيتانيك في رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي.

أرقام وإحصائيات تشيلسي


لم تتوقف معاناة تشيلسي عند النتائج، إذ أظهرت الإحصائيات تراجع واضح في الأداء البدني والفني، إذ لم يتفوق الفريق على أي منافس في معدل الجري خلال مباريات الدوري هذا الموسم، وتعرض للتفوق البدني في جميع مبارياته الـ34.


وأمام برايتون تحديداً، ركض لاعبي تشيلسي 94 كيلومتراً فقط مقابل 101.2 كيلومتر لأصحاب الأرض، في مؤشر واضح على الفارق في الجاهزية والضغط البدني.


كما سجل الفريق أسوأ معدل تهديد هجومي له هذا الموسم، بعدما اكتفى بـ0.38 في مؤشر الأهداف المتوقعة (xG)، دون أي تسديدة على المرمى طوال اللقاء.


وفي آخر أربع مباريات بالدوري، أطلق تشيلسي 67 تسديدة دون تسجيل أي هدف.

تفوق برايتون وتكرار سيناريو مؤلم


بالأرقام السابقة، واصل برايتون فرض تفوقه في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، مستفيداً من استقراره الفني وقدرته على استغلال نقاط ضعف تشيلسي، بعدما حقق 6 انتصارات في آخر 10 مباريات بين الفريقين، من بينها 4 انتصارات متتالية مؤخراً.

تشيلسي الدوري الإنجليزي رقم تشيلسي السلبي سفينة تايتانيك سفينة تيتانيك

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
