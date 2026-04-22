دخل ناديا روما ويوفنتوس سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الغموض المحيط بمستقبله مع ليفربول.

وبحسب مصادر إيطالية، يسعى روما لاستعادة لاعبه السابق، مستفيدًا من خبرته السابقة في الدوري الإيطالي، فيما تحرك يوفنتوس لدخول المنافسة على الصفقة، في إطار خطته لتدعيم خط الهجوم بعناصر ذات خبرة دولية.

وكان صلاح قد أبلغ إدارة ليفربول بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري، رغم استمرار عقده حتى صيف 2027، ما يفتح الباب أمام خروجه في صفقة انتقال حر أو عبر تسوية مبكرة بين الطرفين.

تواصل يوفنتوس وروما مع وكيل صلاح

وأكدت المصادر أن الناديين الإيطاليين تواصلا بالفعل مع وكيل اللاعب، رامي عباس، لاستطلاع موقفه من العودة إلى الدوري الإيطالي، دون أن ترتقي هذه الاتصالات حتى الآن إلى مفاوضات رسمية بشأن بنود التعاقد أو الراتب.

وفي سياق متصل، لا يزال اسم صلاح مرتبطًا بعروض خارج أوروبا، حيث سبق وأن تلقى عرضًا رسميًا من اتحاد جدة، يتضمن راتبًا ضخمًا، وسط توقعات بدخول أندية أوروبية أخرى على خط المفاوضات خلال الفترة المقبلة.