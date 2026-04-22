مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح

كتب : مصراوي

11:21 ص 22/04/2026

محمد صلاح نجم ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل ناديا روما ويوفنتوس سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الغموض المحيط بمستقبله مع ليفربول.

وبحسب مصادر إيطالية، يسعى روما لاستعادة لاعبه السابق، مستفيدًا من خبرته السابقة في الدوري الإيطالي، فيما تحرك يوفنتوس لدخول المنافسة على الصفقة، في إطار خطته لتدعيم خط الهجوم بعناصر ذات خبرة دولية.

وكان صلاح قد أبلغ إدارة ليفربول بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري، رغم استمرار عقده حتى صيف 2027، ما يفتح الباب أمام خروجه في صفقة انتقال حر أو عبر تسوية مبكرة بين الطرفين.

تواصل يوفنتوس وروما مع وكيل صلاح

وأكدت المصادر أن الناديين الإيطاليين تواصلا بالفعل مع وكيل اللاعب، رامي عباس، لاستطلاع موقفه من العودة إلى الدوري الإيطالي، دون أن ترتقي هذه الاتصالات حتى الآن إلى مفاوضات رسمية بشأن بنود التعاقد أو الراتب.

وفي سياق متصل، لا يزال اسم صلاح مرتبطًا بعروض خارج أوروبا، حيث سبق وأن تلقى عرضًا رسميًا من اتحاد جدة، يتضمن راتبًا ضخمًا، وسط توقعات بدخول أندية أوروبية أخرى على خط المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح روما يوفنتوس ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤولان باكستانيان: إسلام آباد لا تزال بانتظار رد طهران بشأن موعد الجولة
بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
أخبار

المزيد

مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟