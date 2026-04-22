مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

براءة نيمار من الاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

09:58 م 22/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (4)
  • عرض 13 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (3)
  • عرض 13 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (2)
  • عرض 13 صورة
    نيمار وابنته من حفل تقديمه لاعبا لسانتوس (3)
  • عرض 13 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (6)
  • عرض 13 صورة
    نيمار
  • عرض 13 صورة
    نيمار
  • عرض 13 صورة
    نيمار
  • عرض 13 صورة
    نيمار
  • عرض 13 صورة
    نيمار
  • عرض 13 صورة
    نيمار
  • عرض 13 صورة
    نيمار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة العليا الإسبانية ببراءة النجم البرازيلي نيمار جونيور، إلى جانب مسؤولين سابقين في نادي برشلونة، من اتهامات الفساد والاحتيال المرتبطة بصفقة انتقاله إلى الفريق الكتالوني في صيف 2013، وذلك بعد نظر الاستئناف في القضية.

وأكدت المحكمة في بيان رسمي أن الوقائع كشفت تناقض الاتهامات، مشيرة إلى عدم وجود أي احتيال أو مخالفات سواء من جانب اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، موضحة أن خطوات النادي كانت رياضية وهدفت إلى تسريع التوقيع تمهيدًا لإتمام الصفقة.

شركة برازيلية وراء الدعوى منذ 2015

تعود جذور القضية إلى دعوى أقامتها شركة دي آي إس البرازيلية، التي كانت تمتلك 40% من حقوق نيمار أثناء تواجده مع نادي سانتوس، حيث اتهمت الأطراف المعنية بإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة.

وكانت محكمة برشلونة الإقليمية قد أصدرت حكمًا سابقًا قبل أربعة أعوام ببراءة اللاعب ومسؤولي النادي من نفس الاتهامات المتعلقة بعقود وهمية، وهو ما تم تأييده الآن من المحكمة العليا.

أسماء بارزة ضمن قضية نيمار

وأوضحت جريدة "ليكيب" الفرنسية أن القضية شملت إلى جانب نيمار ووالديه، كلًا من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إلى جانب مسؤول سابق في نادي سانتوس، فضلًا عن شركة إدارة أعمال اللاعب.

وشهدت المحاكمة تحولًا لافتًا بعدما تراجعت النيابة العامة عن طلبها السابق بسجن اللاعب لمدة عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، قبل أن تسحب اتهاماتها ضد جميع المتهمين.


خلاف حول القيمة الحقيقية للصفقة

كانت إدارة برشلونة قد أعلنت في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، بواقع 40 مليونًا لنيمار وعائلته و17.1 مليونًا لنادي سانتوس، إلا أن القضاء الإسباني أشار لاحقًا إلى أن التكلفة الفعلية لا تقل عن 83 مليون يورو.

وطالبت شركة دي آي إس بالحصول على تعويض قدره 35 مليون يورو، بعدما حصلت بالفعل على 6.8 ملايين يورو من حصة سانتوس في الصفقة.

نيمار برشلونة سانتوس

أحدث الموضوعات

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور
زووم

بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور

ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
اقتصاد

ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
أخبار مصر

توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
حوادث وقضايا

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
