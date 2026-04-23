شهدت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، لقطة مثيرة للجدل بطلها المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا هامًا على بيرنلي بنتيجة 1-0، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ماذا فعل جوارديولا في مباراة مانشستر وبيرنلى

شهدت المباراة لقطة غريبة لجوارديولا، بعدما قام في الدقيقة 55 من مكانه المخصص للمدربين، واتجه لدكة بدلاء الفريق وجلس بجوار لاعبنا المصري عمر مرموش.

وجاءت هذه اللقطة بسبب صعوبة المباراة وتوتره خلال دقائق اللقاء بسبب النتيجة المعلقة، خشية من تعادل الفريق وتعثر آماله في سباق الصدارة والتتويج باللقب.

