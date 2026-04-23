ترامب: عراقجي رجل ذكي.. ولا جدول زمني لوقف إطلاق النار مع إيران

كتب : وكالات

12:09 ص 23/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لا يوجد ضغط زمني" يحيط بوقف إطلاق النار أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران، بعد توقف المفاوضات في 12 أبريل.

وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز، اليوم الأربعاء، "أن نافذة 3-5 أيام التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام بشأن التمديد كانت "خاطئة".

وعلّق ترامب على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها اليوم الأربعاء في مضيق هرمز، قائلًا: "لم تكن سفنًا أمريكية"، مضيفًا أنه سيتابع الوضع عن كثب.

موعد انتهاء الحرب

وفيما يتعلق بموعد انتهاء الحرب، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" ولا داعي للعجلة، مضيفًا: "الناس يقولون إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح"، مؤكدًا أن الإدارة تسعى إلى "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأمريكي".

وتابع ترامب: "إن الحصار يخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار، وبمجرد أن تجف تلك الآبار، فإنها أحيانًا تجف إلى الأبد".

وأشاد ترامب بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، قائلا: "إن عراقجي رجل ذكي وأتوقع أن يظل موجودًا عندما تستأنف المحادثات".

