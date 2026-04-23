إعلان

محافظ الإسكندرية يوفر 9 وظائف براتب 7 آلاف جنيه في لقاء جماهيري بالعجمي

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:01 ص 23/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لقاءً جماهيريًّا موسعًا بديوان عام حي العجمي، وهو اللقاء الثالث على التوالي خلال ثلاثة أسابيع؛ للاستماع لشكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، بحضور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

توفير وظائف براتب 7 آلاف جنيه

ووجّه محافظ الإسكندرية مدير مديرية العمل بتوفير 9 فرص عمل للشباب، من بينها فرصة مخصصة لذوي الهمم، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي للشباب السكندري.

فحص شكاوى أحياء العجمي وغرب والجمرك

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمطالب المواطنين القاطنين بأحياء العجمي وغرب والجمرك، والتي تعلقت بملفات خدمية ومعيشية متنوعة.

ووجه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المشكلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

شهد اللقاء حضورًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب عبد الله السعداوي، والنائب أحمد طرمان، وممثلي مكاتب النائبين أحمد شعبان والصافي عبد العال.

وأكد المحافظ أهمية التعاون مع البرلمانيين لنقل احتياجات الشارع السكندري والمشاركة في وضع حلول عملية للتحديات القائمة بما يحقق الصالح العام.

آليات التعامل مع مطالب المواطنين

واختتم محافظ الإسكندرية بالتأكيد على أن اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية تهدف لتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأشار إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم وفق منظومة عمل تضمن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ، مع استمرار المتابعة لكافة الطلبات المقدمة خلال هذه اللقاءات حتى الانتهاء منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الإسكندرية أيمن عطية حي العجمي وظائف الإسكندرية الحد الأدنى للأجور ذوي الهمم شكاوى المواطنين مجلس النواب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

