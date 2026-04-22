قال أحمد كوجك ، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،إن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوق في أجور العاملين بالدولة .

وأكد "كوجك"، أنه تم إدراج زيادة غير مسبوقة في الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم، منها 175.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، إلى جانب 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليص الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد الوزير، على أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.