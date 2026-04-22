وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

كتب : نشأت حمدي

05:07 م 22/04/2026

أحمد كوجك ، وزير المالية

قال أحمد كوجك ، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،إن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوق في أجور العاملين بالدولة .

وأكد "كوجك"، أنه تم إدراج زيادة غير مسبوقة في الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم، منها 175.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، إلى جانب 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليص الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد الوزير، على أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
شئون عربية و دولية

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
سينما

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
مدارس

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟