من معجزة البريميرليج لـهبوط ثان على التوالي.. نهاية حزينة لمسيرة ليستر سيتي

كتب : هند عواد

11:22 ص 22/04/2026
هبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد عشر سنوات من إنجازه التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هبوط ليستر سيتي لدوري الدرجة الأولى

جاء هبوط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى بإنجلترا بعد التعادل مع هال سيتي 2-2، وكانت فرصه الفريق الوحيدة للبقاء في التشامبيون شيب الفوز على هال سيتي.

وافتتح هال سيتي التسجيل، ورد ليستر وقلب النتيجة لفترة وجيزة، لكن هدف التعادل المتأخر في الشوط الثاني حسم مصيرهم في النهاية.

ليستر سيتي.. من المجد إلى الانهيار

يعتبر هذا الهبوط الثاني على التوالي لليستر سيتي، بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز للتشامبيون شيب الموسم الماضي.

ويأتي هذا الانهيار بعد 10 سنوات من الإنجاز التاريخي له، تحت قيادة كلاوديو رانييري بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015/16، بوجود نجوم مثل جيمي فاردي ورياض محرز ونجولو كانتي.

ليستر سيتي.. 10 سنوات بين المعجزة والانهيار

خلال الـ10 سنوات الأخيرة مر الفريق برحلة تاريخية، انتهت بالهبوط، ففي موسم 2008-2009، صعد الفريق التشامبيونشيب، ولم يستغرق سوى موسم واحد لصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي موسم 2015-2016 حقق المعجزة بالتتويج باللقب.

وفي موسم 2022-2023، هبط ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التشامبيونشيب، ولم يحتاج سوى موسم واحد للصعود مرة أخرى، لكن في موسم 2024-2025 هبط من جديد، واليوم يهبط مرة أخرى للدرجة الأدنى.

