نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوزًا هامًا علي نظيره بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بنتيجة 1-0، بهدف اللاعب ايرلينج هالاند في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في المنافسة على الدوري.

ترتيب مانشستر سيتي بعد هزيمة بيرنلي

بهذه النتيجة، انتزع مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أسابيع، بعدما كان يستحوذ عليها آرسنال.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الأول بجدول الترتيب متساويًا مع آرسنال الوصيف في عدد النقاط والمباريات بعدما خاض كل منهما 33 مباراة حتي الأن.

فوز مانشستر ضيق الخناق على آرسنال في ظل تبقي 5 مباريات لكل منهما، لتكون المواجهات المقبلة تحت عنوان لا بديل عن الفوز لحسم لقب الدوري الإنجليزي.

