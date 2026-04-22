مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

آرسنال في ورطة.. مانشستر سيتي يهزم بيرنلي وينتزع صدارة الدوري

كتب : محمد عبد الهادي

11:01 م 22/04/2026

مانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوزًا هامًا علي نظيره بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بنتيجة 1-0، بهدف اللاعب ايرلينج هالاند في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في المنافسة على الدوري.

ترتيب مانشستر سيتي بعد هزيمة بيرنلي

بهذه النتيجة، انتزع مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أسابيع، بعدما كان يستحوذ عليها آرسنال.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الأول بجدول الترتيب متساويًا مع آرسنال الوصيف في عدد النقاط والمباريات بعدما خاض كل منهما 33 مباراة حتي الأن.

فوز مانشستر ضيق الخناق على آرسنال في ظل تبقي 5 مباريات لكل منهما، لتكون المواجهات المقبلة تحت عنوان لا بديل عن الفوز لحسم لقب الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي بيرنلي آرسنال الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

مصراوى TV

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا

أخبار

المزيد

