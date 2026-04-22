الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة

كتب : محمد أبو بكر

02:34 م 22/04/2026

التوقيت الصيفي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقة.

وقال المركز، بحسب بيانه، الأربعاء، إنه أنه وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي، فإن العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يبدأ اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبموجب هذا النظام، يتم تقديم الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بمقدار 60 دقيقة خلال فترة تطبيق التوقيت الصيفي، على أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الفترة المحددة قانونًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم الوقت خلال أشهر الصيف، بما يحقق الاستفادة من ساعات النهار الأطول، وفقًا لما نص عليه القانون المنظم لهذا الشأن.

