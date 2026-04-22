إعلان

لتعظيم الاستثمار.. حصر الأراضي غير المستغلة بمراكز شباب الإسكندرية

كتب : محمد البدري

11:40 م 22/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري مراكز الشباب؛ لمتابعة سير العمل ووضع أسس واضحة للرقابة والحوكمة خلال المرحلة المقبلة.

الانضباط الإداري وإعادة توزيع العمالة

وشددت الدكتورة صفاء الشريف خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق آليات صارمة للانضباط الإداري، تشمل الالتزام بمواعيد العمل وتحديد المسؤوليات وتفعيل الرقابة.

كما أعلنت عن بدء مرحلة إعادة توزيع العاملين بمراكز الشباب وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مركز، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويراعي كفاءة التشغيل الميداني.

تنمية الموارد وحصر الأراضي غير المستغلة

وفي محور الاستثمار، وجهت وكيل الوزارة بضرورة حصر كافة الأراضي الخالية وغير المستغلة داخل مراكز الشباب، لبحث سبل استثمارها بما يحقق عوائد اقتصادية تدعم تطوير الخدمات.

وأكدت على أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات (مالية أو فنية أو إنشائية) تواجه المراكز، مع تفعيل آليات التواصل المباشر مع الإدارات المعنية بالمديرية لضمان سرعة الاستجابة.

أنشطة خارج الصندوق ومسابقة التميز

ووجهت وكيل الوزارة بتقديم أنشطة شبابية ورياضية مبتكرة "خارج الصندوق" تجذب النشء، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

وأعلنت عن إطلاق مسابقة لأفضل مركز شباب على مستوى المحافظة، حيث سيتم التقييم من خلال لجنة مركزية ووفق استمارة تقييم فنيّة دقيقة تضعها الإدارات المختصة، لتحفيز التنافس والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

حوكمة الخطط والرقابة المستمرة

واختتمت وكيل الوزارة الاجتماع بالإعلان عن ربط خطط مراكز الشباب بالمديرية من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، مؤكدةً أن إحكام الرقابة يمثل أولويةً قصوى.

حضر الاجتماع وكيلا المديرية للشباب والرياضة، ومديرو إدارات الحوكمة، والإنشاءات، والتخطيط، والشؤون المالية والإدارية، وفروع الشباب، لضمان التنسيق الكامل لتنفيذ هذه التوجيهات فورًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

