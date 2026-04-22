لدغت العقارب السامة، اليوم الأربعاء، مسنًا وشابًا في نطاق مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

جاءت الإصابة الأولى داخل مزرعة بمدينة الفرافرة، بينما وقعت الثانية داخل ورشة حرفية، قبل نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وحقنهما بالمصل المضاد لسم العقارب.

إخطار أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين بلدغات عقارب سامة، ما استدعى التحرك العاجل لمتابعة الواقعة والوقوف على تفاصيلها.

تبين إصابة زغلول المرسي السعيد، 73 عامًا، إثر تعرضه للدغ داخل مزرعة بمدينة الفرافرة، كما أصيب أشرف عادل هلال، 23 عامًا، بلدغة أخرى داخل ورشة حرفية بمدينة الفرافرة.

نقل المصابين وتقديم المصل المضاد

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث خضعا للإسعافات الأولية والعلاج اللازم، مع حقنهما بالمصل المضاد لسم العقارب، ووضعهما تحت المتابعة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتيهما.

الفرافرة ضمن بؤر التكرار

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها في مركز الفرافرة خلال أبريل الجاري، إذ سجل أكثر من حادثة مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة، بينها إصابة طفلة وشاب بلدغات عقرب سام في الفرافرة يوم 3 أبريل 2026، ثم تسجيل حوادث أخرى لاحقة في نطاق المحافظة خلال الشهر نفسه.

كما رُصدت في 2 أبريل 2026 إصابة 8 أشخاص، من بينهم 5 أطفال، بلدغات العقارب السامة في الداخلة والفرافرة، بالتزامن مع العواصف الترابية التي ضربت المحافظة.