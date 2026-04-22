إعلان

إصابة مسن وشاب بلدغات عقارب سامة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:48 م 22/04/2026

أنواع العقارب في صحراء الوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لدغت العقارب السامة، اليوم الأربعاء، مسنًا وشابًا في نطاق مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

جاءت الإصابة الأولى داخل مزرعة بمدينة الفرافرة، بينما وقعت الثانية داخل ورشة حرفية، قبل نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وحقنهما بالمصل المضاد لسم العقارب.

إخطار أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين بلدغات عقارب سامة، ما استدعى التحرك العاجل لمتابعة الواقعة والوقوف على تفاصيلها.

تبين إصابة زغلول المرسي السعيد، 73 عامًا، إثر تعرضه للدغ داخل مزرعة بمدينة الفرافرة، كما أصيب أشرف عادل هلال، 23 عامًا، بلدغة أخرى داخل ورشة حرفية بمدينة الفرافرة.

نقل المصابين وتقديم المصل المضاد

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث خضعا للإسعافات الأولية والعلاج اللازم، مع حقنهما بالمصل المضاد لسم العقارب، ووضعهما تحت المتابعة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتيهما.

الفرافرة ضمن بؤر التكرار

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها في مركز الفرافرة خلال أبريل الجاري، إذ سجل أكثر من حادثة مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة، بينها إصابة طفلة وشاب بلدغات عقرب سام في الفرافرة يوم 3 أبريل 2026، ثم تسجيل حوادث أخرى لاحقة في نطاق المحافظة خلال الشهر نفسه.

كما رُصدت في 2 أبريل 2026 إصابة 8 أشخاص، من بينهم 5 أطفال، بلدغات العقارب السامة في الداخلة والفرافرة، بالتزامن مع العواصف الترابية التي ضربت المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز الفرافرة الوادي الجديد مستشفى الفرافرة العقارب السامة لدغات العقارب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
البنتاجون: وزير البحرية بصدد مغادرة إدارة ترامب
شئون عربية و دولية

البنتاجون: وزير البحرية بصدد مغادرة إدارة ترامب
إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟