وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار، وذلك بعد مناقشات موسعة داخل اللجنة واستعراض أبعاد الاتفاقية وأهدافها الفنية والبيئية.

واستعرض رئيس اللجنة، مضمون الاتفاقية، قائلا:" في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، وبخاصة في محافظة الجيزة، حيث يعد مجمع معالجة أبو رواش أحد أهم محاور منظومة المعالجة، نظرًا لطاقته الاستيعابية الكبيرة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب ارتباطه بمشروع تطوير محطة شبرامنت لتحقيق التكامل التشغيلي بين المحطات.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الاتفاقية تستهدف تمويل مرحلة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، بما يشمل دراسات الجدوى، والتصميمات التفصيلية، ووثائق الطرح، إلى جانب تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل مخاطر التغيرات المناخية، بما يضمن تجهيز المشروع للتنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وتابع:" تتضمن الاتفاقية أحكامًا تنظيمية لآليات التنفيذ، حيث يتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية التنفيذ من خلال وحدة مخصصة لإدارة المشروع، مع الالتزام بإعداد تقارير دورية، والخضوع لرقابة مالية وإدارية دقيقة، وتطبيق قواعد المشتريات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

وأكد رئيس اللجنة، أن الاتفاقية تعد منحة لا ترد، ولا ترتب أي أعباء مالية أو مديونية على الدولة، مشيرًا إلى أن صرفها يتم وفق ضوابط محددة، وبشرط توافر هيكل إداري وفني مؤهل قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلية.

وفي ختام المناقشات، أعلنت اللجنة موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، بعد التأكيد على عدد من الاعتبارات، من بينها أن الاتفاقية لا ترتب أعباء مالية على الدولة، وتسهم في إعداد مشروعات جاهزة للطرح والتنفيذ وفق المعايير الدولية، وتدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي بما ينعكس على الصحة العامة وجودة البيئة.