انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة

كتب : وكالات

08:55 م 22/04/2026

الدكتور محمد أبو عفش

قال مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة، الدكتور محمد أبو عفش، إن قطاع غزة شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في انتشار الأمراض المعدية، وعلى رأسها مرض الجدري، خاصة بين الأطفال، في ظل ظروف إنسانية وصحية وصفها بالكارثية".

وأضاف أبو عفش، في تصريحات للمركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأربعاء، أن المستشفيات تفتقر لأبسط الاحتياجات من شاش ومواد تعقيم وأدوية، إلى جانب تدمير أجهزة طبية أساسية.

وأشار مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إدخال المعدات والأدوية ومواد البناء رغم اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن تدمير المرافق الصحية ومولدات الكهرباء، ومنع الوقود وقطع الغيار، يزيد من تعقيد الأزمة.

شهادات لعدد من الأمهات النازحات

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام شهادات لعدد من الأمهات النازحات، حيث قالت "الأم نرمين" إن ابنها البالغ من العمر خمس سنوات ظهرت عليه حبوب صغيرة سرعان ما انتشرت في جسده، مشيرة إلى أن غياب العلاج يفاقم معاناته، ولا تملك سوى محاولة تخفيف ألمه بالماء البارد.

وأوضحت "أم أحمد"، والدة الطفلة سجود "3 سنوات"، أن الطفح الجلدي يمنع ابنتها من النوم بسبب شدة الحكة، مؤكدة حرصها على نظافتها رغم شح المياه في مخيم النازحين غرب مدينة غزة، معربة عن خشيتها من تدهور حالتها في ظل نقص العلاج والمياه.

أما "أم يوسف"، فأشارت إلى إصابة اثنين من أبنائها تباعًا، نتيجة الازدحام الشديد داخل الغرفة الصفية التي تؤوي عددًا من العائلات.

انتشار الأمراض في مخيمات

ومن جانبه، أوضح مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة، أن الأوضاع الصحية تتفاقم مع انتشار الأمراض في مخيمات النزوح نتيجة سوء النظافة، مؤكدًا أن أكثر من 172 ألف جريح، بينهم 25% بحاجة إلى عمليات جراحية متعددة في ظل نقص الإمكانات.

ودعا إلى إدخال وفود طبية دولية لتخفيف الضغط وتقليص قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن أكثر من 20 ألف مريض بحاجة للعلاج خارج غزة، بينهم 5 آلاف طفل، مع تسجيل وفاة نحو 1300 مريض وجريح بسبب منع السفر ونقص العلاج.

وطالب مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ الفئات الأكثر هشاشة، ومن بينهم المرضى والجرحى والأطفال والحوامل.

