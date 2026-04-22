أعلنت الحكومة الإيرانية استعداد منتخبها الوطني لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب لموقفها النهائي من خوض المنافسات.

وأكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء، أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانًا يشير إلى الجاهزية الكاملة للمنتخب، تنفيذًا لتوجيهات الوزير المختص.

وأوضحت المتحدثة أن الجهات المعنية أتمت جميع الترتيبات اللازمة لمشاركة المنتخب، مشيرة إلى أن الهدف هو الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

ورغم هذه التصريحات، لم يتم حتى الآن توضيح ما إذا كانت إيران ستشارك بشكل نهائي، في ظل استمرار بعض الغموض حول القرار الرسمي.

مجموعة إيران في كأس العالم

يقع منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا

