الدوري المصري

سموحة

0 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
21:30

سيلتا فيجو

"منافس مصر".. إيران تعلن جاهزية منتخبها لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

10:54 م 22/04/2026 تعديل في 10:55 م

منتخب إيران

أعلنت الحكومة الإيرانية استعداد منتخبها الوطني لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب لموقفها النهائي من خوض المنافسات.

وأكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء، أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانًا يشير إلى الجاهزية الكاملة للمنتخب، تنفيذًا لتوجيهات الوزير المختص.

وأوضحت المتحدثة أن الجهات المعنية أتمت جميع الترتيبات اللازمة لمشاركة المنتخب، مشيرة إلى أن الهدف هو الظهور بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

ورغم هذه التصريحات، لم يتم حتى الآن توضيح ما إذا كانت إيران ستشارك بشكل نهائي، في ظل استمرار بعض الغموض حول القرار الرسمي.

مجموعة إيران في كأس العالم

يقع منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا

بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور
بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

