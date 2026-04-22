ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة.

واستهل "مدبولي"، الاجتماع، والذي استهله بتوجيه أسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع رجال القوات المُسلحة البواسل من القادة والضباط وضباط الصف والجنود؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تأتي لتُجسد عقيدة القوات المُسلحة المصرية الباسلة، في الحفاظ على كُلِ شبرٍ من أرض مصر، وتعكس دأب الدولة على مواصلة خطط التعمير والتنمية المُستدامة على أرض سيناء الغالية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن اعتزازه بتزامن زيارته منذ أيام إلى محافظة شمال سيناء مع احتفالات سيناء بعيد تحريرها، والتي شهدت تفقد ومتابعة سير العمل في عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية في عدة قطاعات، وعقد لقاء وُدِّي مُوسع مع عددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء، مُشيراً إلى أن هذه الزيارة جاءت لتُكرِّس اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لخطة التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية الاستراتيجية لمُحافظة شمال سيناء ضمن خطط التنمية الوطنية، مُؤكداً أنها تزخَرُ بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ خاصة في المجال السياحي، ولذا تم تكليف وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بالمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها، إضافة إلى الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها.

وتناول رئيس الوزراء، أبرز الأنشطة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا الصديقة، إلى مصر، والرسائل المهمة التي تضمنها لقاؤه مع الرئيس، ومن بينها تأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا، وأهمية مواصلة العمل بين الجانبين بهدف تطويرها في مختلف المجالات، مع تأكيد الرئيس الفنلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والانتقال بها إلى آفاق أرحب استناداً إلى ما تمتلكه مصر وفنلندا من مُقومات تسمح بدفع العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس الفنلندي حضر أيضاً منتدى الأعمال المصري ـ الفنلندي، كما عقد جلسة حوارية خلال المنتدى، أكد خلالها الرئيس ألكسندر ستوب تقديره لدور مصر البارز في دعم الاستقرار في المنطقة، والإشادة بحجم الانجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالًا بالأنشطة الرئاسية هذا الأسبوع، إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتأكيد الرئيس خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها، والتشديد على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي، في حين ثمن وزير خارجية الكويت المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي، كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يُسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية.

واستعرض رئيس الوزراء، في عودة إلى نشاط الحكومة، أبرز محاور بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان أمس، والذي كان سرداً واضحاً في إطار من المُكاشفة مع نواب الشعب، لأبعاد الأزمة الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على العالم والداخل المحلي، وما فرضته على الجميع من تدابير عاجلة للتعامل معها، مع تسليط الضوء على سيناريوهات تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة؛ وما درسته وطبقته من إجراءات، في ظل نظرتها للأزمة، في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، وإدراك أن انتهاءها لا يعني بالضرورة زوال آثارها، حيث من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، تكليف الحكومة بالالتزام بحضور الجلسات، والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب، قائلاً: "هدفنا جميعاً واحد.. هو خدمة المواطن وصالح الوطن".