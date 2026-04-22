إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا

كتب : وكالات

01:18 م 22/04/2026

إيران وأمريكا

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تأكيده بتمديد وقف إطلاق النار.

لم يذكر بقائي على وجه التحديد أن طهران مستعدة لحضور جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في إسلام أباد.

وأضاف بقائي: "الدبلوماسية أداة لتأمين المصالح والأمن القومي، ومتى ما توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الظروف الضرورية والمعقولة موجودة لاستخدام هذه الأداة لتحقيق المصالح الوطنية وتوطيد إنجازات الأمة الإيرانية في إحباط الأهداف الخبيثة للأعداء، فسوف نتخذ إجراءً".

