شهدت محافظة الشرقية، كشفًا أثريًا جديدًا، بعد العثور على تمثال جرانيت ضخم بالصدفة بمدينة الحسينية، في واقعة لفتت أنظار المهتمين بالآثار.

ووفق مصادر أثرية بمنطقة آثار الشرقبة، تم اكتشاف التمثال داخل عزبة التل بمنطقة تل فرعون، أثناء أعمال حفريات جارية بالموقع تمهيدًا لتسليمه لقطاع الشباب والرياضة. وخلال الحفر، ظهر التمثال الأثري ليتم التعامل معه فورًا واستخراجه وفق الإجراءات المتبعة.

وكشفت المعلومات الأولية أن التمثال مزدوج ومصنوع من الجرانيت، ويزن ما يقارب 5 إلى 5.5 طن، ما يشير إلى أهميته الأثرية، إلا أن هويته والفترة التاريخية التي يعود إليها ما زالتا قيد الدراسة.

وعلى الفور، تم نقل التمثال إلى منطقة آثار صان الحجر، حيث يخضع حاليًا لأعمال الفحص والترميم من قبل المتخصصين، تمهيدًا لتحديد طبيعته الأثرية والشخصيات التي يجسدها.

جرت أعمال الاكتشاف والنقل تحت إشراف مسؤولي آثار شرق الدلتا، وبمشاركة فريق من مفتشي الآثار، وسط إجراءات دقيقة لضمان الحفاظ على سلامة التمثال.

ومن المتوقع أن تكشف الدراسات المقبلة تفاصيل جديدة حول هذا الاكتشاف، الذي قد يمثل إضافة مهمة لسجل الاكتشافات الأثرية بمحافظة الشرقية خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه قال إبراهيم حمدي أن التمثال الذي تم العثور عليه يزن أكثر من 5 أطنان من الجرانيت وتم اكتشافه أثناء أعمال الحفر قبل تسليم المنطقة محل أعمال الحفر لمديرية الشباب والرياضة ليلحق بمركز شباب الحسينية.

وأكد أنه جار دراسة الكشف الاثري من خلال الجهات الأثرية المختصة بالمنطقة ولم يعلن عن أي تفاصيل إلا بعد التوصل لكافة المعلومات عن هوية التمثال وحقبته الزمنية كما تم نقله لصان الحجر.



