من معجزة البريميرليج لـهبوط ثان على التوالي.. نهاية حزينة لمسيرة ليستر سيتي

براءة نيمار من الاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني

مع اقتراب انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، تتجه الأنظار ليس فقط نحو النجوم الكبار بل أيضاً إلى جيل جديد من المواهب الإفريقية الصاعدة، التي تستعد لإثبات نفسها على الساحة العالمية.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المواهب الإفريقية المنتظرة في مونديال 2026 والتي تترواح أعمارهم بين 18 حتى 22 عاماً، وفقاًَ لتقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:



كوت ديفوار

1- بازومان توراي: هو أحد خريجي أكاديمية نادي أسيك ميموزا العريق التي أنجبت أسماء كبيرة مثل كولو ويايا توريه وسالومون كالو.

انضم إلى هوفنهايم قادماً من هاماربي السويدي قبل عام وقدم هذا الموسم 8 تمريرات حاسمة و3 أهداف في 26 مباراة بالدوري الألماني، كما يحظى باهتمام أندية أوروبية عدة من بينها ليفربول

عدد المباريات الدولية:5 ، الأهداف: 2 .



2- يان ديوماندي: هو أحد أبرز مفاجآت الموسم في ألمانيا، إذ سجل 13 هدفاً وصنع 8 في جميع المسابقات، بدأ مسيرته في دوريات الهواة بالولايات المتحدة، قبل أن يخطف الأنظار بسرعة مذهلة.

تقدر قيمته حالياً بنحو 87 مليون جنيه إسترليني، مع اهتمام من ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

عدد المباريات الدولية: 9، الأهداف: 3 .

غانا



3- كاليب ييرينكي: يعد أحد خريجي أكاديمية رايت تو دريم الغانية، يمتاز بقدرات فنية وبدنية قوية، ويمكنه اللعب كلاعب ارتكاز أو في أدوار هجومية.

يحظى بمتابعة من أندية إنجليزية كبرى.

عدد المباريات الدولية: 8، الأهداف: 0



4- كوجو بيبراه أوبونج: مدافع قوي بدنياً شارك في 35 مباراة هذا الموسم، يتطور تحت قيادة المدافع المخضرم دانتي، ويحظى باهتمام أندية إنجليزية مثل إيفرتون.

عدد المباريات الدولية: 4

المغرب

5- بلال الخنوس: لاعب مهاري وذكي تكتيكياً قادر على اللعب في عدة أدوار هجومية، رغم هبوط فريقه السابق ليستر أظهر مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي، ويقدم الآن أداءً قوياً مع فريق شتوتجارت.

يقارن بأسلوب كيفن دي بروين.

عدد المباريات الدولية: 35، الأهداف: 3



6- سمير المورابط: أحد اكتشافات الدوري الفرنسي هذا الموسم مع فريق ستراسبورج، إذ شارك في 29 مباراة ورغم صعوبة حجز مكان أساسي، فإنه يمثل عنصراً مهماً في عمق تشكيلة المغرب.

عدد المباريات الدولية: 2

السنغال



7- مامادو دياخون: جناح سريع ومهاري يلعب في صفوف كلوب بروج، ولد في فرنسا وقرر تمثيل السنغال، قدم 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، ويعد عنصراً مهماً في مشروع المنتخب السنغالي.

عدد المباريات الدولية: 1



8- إبراهيم مباي: موهبة هجومية واعدة، تألق مع منتخب السنغال رغم صغر سنه، يواجه منافسة قوية في باريس سان جيرمان رفقة زملائه لكنه مرشح للظهور بقوة قريباً.

عدد المباريات الدولية: 10، الأهداف: 3

تونس



9- لؤي بن فرحات: مهاجم شاب ولد في ألمانيا واختار تمثيل تونس، سجل 6 أهداف وصنع هدفين في دوري الدرجة الثانية الألماني رفقة فريق كارلسروه، ويحظى باهتمام بايرن ميونيخ.

عدد المباريات الدولية: 1

الرأس الأخضر "كاب فيردي"



10- جوستافو فاريلا: قدم موسماً جيداً بـ7 أهداف وتمريرتين حاسمتين مع فريق جيل فيسنتي، رغم تمثيله لمنتخبات البرتغال السنية، سيختار اللعب للرأس الأخضر في المستقبل.

جنوب أفريقيا

11- مبيكيزيلي مبوكازي: مدافع واعد يقدم مستويات قوية في الدوري الأمريكي مع فريق شيكاجو فاير، ويتوقع أن يكون أحد أبرز مدافعي منتخب جنوب أفريقيا في البطولة.

عدد المباريات الدولية: 10، الأهداف: 1



الجزائر



12- إبراهيم مازا: من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في صفوف باير ليفركوزن، شارك في 39 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع 6، اختار تمثيل الجزائر رغم إمكانية اللعب لألمانيا.

عدد المباريات الدولية: 15، الأهداف: 2

