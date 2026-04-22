إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز

كتب : مصطفى الشاعر

10:30 م 22/04/2026

عباس عراقجي

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن أي عدم استقرار في مضيق هرمز سيتحمل تبعاته "الأطراف المعتدية"، مؤكدا أن طهران اتخذت كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي ومصالحها في المنطقة.

إدانات لـ "العدوان" خلال 40 يوما

خلال استقباله في طهران، عصر اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشانج بيانج ها، استعرض عراقجي، ما وصفها بـ "الجرائم" التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال 40 يوما من العدوان العسكري ضد إيران.

وشدد الوزير الإيراني على ضرورة اتخاذ دول العالم مواقف صريحة وحازمة لإدانة هذه الجرائم "الوحشية" بحق الشعب الإيراني، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

أمن مضيق هرمز والسيادة الوطنية

أشار عراقجي إلى أن العدوان الأمريكي الصهيوني هو "السبب الرئيسي" لانعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وبصفتها الدولة الساحلية للمضيق، أوضح عباس عراقجي، أن إيران اتخذت إجراءات وفقا للقانون الدولي وقوانينها المحلية لحماية أمنها من التهديدات، مُحمّلا "الأطراف المعتدية" المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات ناتجة عن هذا الوضع المتأزم.

المسار الدبلوماسي والعلاقات الثنائية

من جانبه، أكد المبعوث الكوري الجنوبي، أهمية تعزيز العلاقات مع طهران، مبُديا ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار. كما أعرب عن أمله في أن يؤدي استمرار المسار الدبلوماسي إلى إنهاء قطعي للحرب وإرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة، ناقلا تحيات وزير خارجية بلاده إلى نظيره الإيراني.

وبهذه التصريحات، تضع طهران الكرة في ملعب المجتمع الدولي، محذّرة من أن استمرار "الاستفزازات" الأمريكية والتحركات الصهيونية سيؤدي بالضرورة إلى انفجار الأوضاع في مضيق هرمز.

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار عباس عراقجي

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة

