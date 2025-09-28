ضبط سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الطب البيطري، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وردع المخالفين.

ففي مجال الأدوية البيطرية، جرى ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية، و200 عبوة معاد تعبئتها بدون بيانات، و500 عبوة فارغة معدة للتعبئة، كما جرى ضبط 99 جوال سماد مدعّم ومحظور تداوله خارج منافذ وزارة الزراعة.

كما تم التحفظ على 42 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية، 55 عبوة كيك، 50 كيس إندومي، 67 عبوة بطاطس شيبس، 35 كجم من اللحوم البلدية الفاسدة، وكميات من الأسماك والكفتة والدجاج والبطاطس النصف مقلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر، أسفرت الحملة عن ضبط 120 عبوة زيوت طعام، 90 كرتونة حلوى أطفال، طن أعلاف حيوانية، 250 كرتونة بطاطس شيبس، إلى جانب 100 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات ستتواصل يوميًا لمواجهة الغش التجاري، وضمان توافر سلع غذائية آمنة وسليمة للمواطنين.