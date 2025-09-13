أسوان - إيهاب عمران:



يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم، استعدادًا للموسم السياحي الجديد.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء هذا المشروع الحيوي، خاصة أن معدلات الإنجاز وصلت نحو 70%، حيث يتم حاليًا العمل في الحارة اليمنى من الطريق من خلال تنفيذ أعمال المرافق وتركيب أعمدة الإنارة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم بالتوازي الانتهاء من توصيل خط الغاز الطبيعي بالجزء الأخير من شارع السادات ومنطقة الكرور، والذي كان متوقفًا لسنوات، بالإضافة إلى تغيير خط الصرف الصحي أمام المدرسة الفندقية لزيادة قطره لاستيعاب التصرفات الجديدة، وتطهير شبكة الصرف الداخلية خلف المدرسة.

وأشار المحافظ إلى أن الحارة اليسرى، التي تم الانتهاء من توسعتها ورصفها، ستشهد أعمال تشجير ضمن حملة شاملة تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية، لتخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس وارتفاع درجات الحرارة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتركيب مصادر الري.

وكلف المحافظ مديرية الطرق بتركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة ومسارات المشاة، بالإضافة إلى توفير وتركيب مظلات ومقاعد في أماكن الانتظار الأكثر توافدًا للمواطنين، وتركيب المطبات الصناعية وفق مسافات محددة لتهدئة حركة السيارات والحفاظ على السلامة العامة.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى أن يصبح طريق السادات واجهة حضارية وجمالية مشرفة، تعكس مكانة أسوان التاريخية والسياحية أمام زوارها وضيوفها، لتكون "عروس المشاتى" في أبهى صورها بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية العريقة.