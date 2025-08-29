الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حقق مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية إنجازًا طبيًا غير مسبوق على مستوى إقليم القناة، بعد نجاحه في إجراء 24 عملية زراعة كُلى منذ اعتماده رسميًا كأول مركز متخصص مرخص لزراعة الكُلى بالإقليم.

وأتى ذلك وفقًا للاشتراطات القياسية التي حددتها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وجاءت نتائج العمليات بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، ما يعكس مكانة المركز كصرح طبي متطور يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم.

ويُعد المركز أحد أهم المؤسسات الطبية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يقدّم رعاية متكاملة لمرضى الكُلى والمسالك، معتمدًا على أحدث التجهيزات العالمية وكوادر طبية متخصصة.

وحصل على اعتماد المعايير القومية للجودة الصحية (GAHAR) المعترف بها دوليًا من منظمة ISQua، ليصبح أول مركز متخصص في علاج أمراض الكُلى بالمحافظات المطبقة للمنظومة يحصل على هذا الاعتماد.

ويضم المركز 108 ماكينة غسيل كلوي تعمل بأحدث الأنظمة العالمية، و3 غرف عمليات بنظام الكبسولة المستخدم في كبرى المؤسسات الطبية العالمية لضمان أعلى درجات التعقيم، بالإضافة إلى معامل متطورة للكشف عن الفيروسات والهرمونات ودلالات الأورام، ما يضمن دقة وسرعة في التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية.

ويقدّم المركز خدمات علاجية شاملة تشمل الفشل الكلوي الحاد والمزمن، حصوات الكُلى، التهابات الكُلى، والغسيل الكلوي الدوري، إضافةً إلى خدمات زراعة الكُلى التي شكّلت نقلة نوعية كبرى للمرضى في الإسماعيلية وإقليم القناة.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، مدير المركز، أن نجاح 24 عملية زراعة كُلى بنسب نجاح عالمية يُجسد حجم التطور في المنظومة الصحية بالمحافظة، مضيفًا: "هذه النجاحات منحت المرضى أملًا جديدًا في حياة أفضل، ونسعى للتوسع بخدماتنا بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية وتوجهات الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي."

بهذا الإنجاز، رسّخ مركز 30 يونيو الدولي مكانته كأحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة في مصر وإقليم القناة، ونموذجًا رائدًا للرعاية الصحية المتميزة التي تواكب أحدث المستويات العالمية في علاج وزراعة الكُلى.