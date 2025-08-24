نقل جثامين ضحايا الغرق بشاطئ أبو تلات من الإسكندرية إلى سوهاج- صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

غادرت صباح اليوم الأحد، جثامين الطلاب الستة الذين لقوا مصرعهم غرقًا في شاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية مستشفى العامرية العام، إلى محافظة سوهاج، تمهيدًا لتشييعهم وإجراء مراسم الدفن وسط حالة من الحزن التي خيمت على ذويهم منذ وقوع الحادث.

وتسلم أهالي الضحايا جثامين أبنائهم صباح اليوم، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة، وتحركت سيارات الإسعاف التي تقلهم من الإسكندرية تمهيدًا لنقلهم إلى سوهاج، حيث يُنتظر أن تُوارى الجثامين الثرى في مسقط رأسهم.

الضحايا هم ثلاث فتيات: حبيبة السيد (15 سنة)، سلمى عاصم (15 سنة)، دعاء محمود (21 سنة)، وثلاثة شباب: فارس ياسر (20 سنة)، نور ممدوح (20 سنة)، يسى ساويرس (18 سنة).

وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح أمس السبت، حينما شارك نحو 147 طالبًا وطالبة من أكاديمية الضيافة الجوية بمحافظة سوهاج في رحلة جماعية إلى شاطئ أبو تلات، ضمن برنامج تدريبي صيفي.

وخلال تواجدهم على الشاطئ، نزلت إحدى الطالبات إلى المياه رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب اضطراب الأمواج، وعند محاولة إنقاذها من قبل فريق الإنقاذ بالشاطئ بادر عدد كبير من زملائها بالنزول للمياه مما أدى إلى سحب عدد منهم من قبل التيار البحري، قبل أن يتمكن المنقذون من انتشالهم.

أسفر الحادث عن وفاة ستة طلاب وإصابة 28 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات العامرية والعجمي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وخرج عدد منهم بعد استقرار حالتهم.

في أعقاب الحادث، زار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المصابين بمستشفى العامرية، واطمأن على تعافيهم الكامل، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من إدارة الشواطئ.

كما أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قرارًا بإخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي كإجراء احترازي، وأكدت أن الرايات التحذيرية تُرفع وفقًا لحالة البحر، ويجب احترامها حفاظًا على الأرواح.

وكانت باشرت نيابة أول العامرية التحقيقات، وشكلت فريقا للتحقيق في الواقعة، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا، قبل التصريح بدفنها وتسليما لأسرهم.

وبدأت النيابة العامة في سؤال المصابات بالمستشفى، وطلبت التقارير الطبية للوقوف على حالتهم الصحية، وأمرت باستدعاء مشرفات الرحلة إلى سراي النيابة لسؤالهم، مع سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أجرى الهلال الأحمر المصري زيارة للمصابات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، في إطار جهود احتواء آثار الحادث وتخفيف الصدمة عن الطالبات الناجيات وأسرهن.

