"ستسقط مثل فرعون".. علي خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم



وكالات

رد المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطابه التصعيدي ضد إيران بوصفه حاكما مستبدا ومغرورا، والتلويح بسقوطه على غرار طغاة التاريخ مثل فرعون ونمرود.

وعبر خامنئي عن هذا الموقف بنشر صورة لتمثال لترامب على هيئة مجسم فرعوني محطم.

وكتب خامنئي بالفارسية تعليقا على الصورة، "ذلك الأب الذي يجلس هناك متكبرا مغرورا، ويحكم على العالم كله، عليه أن يعلم هو أيضا أن المستبدين والمتغطرسين في العالم، مثل فرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا وأمثالهم، عادة ما سقطوا عندما كانوا في قمة غرورهم وهذا أيضا سيسقط، مثل فرعون".

جاء هذا الرد في ذروة توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، بعد تكرار ترامب تهديده باتخاذ "خيارات قوية جدا" ضد إيران، بما في ذلك بحث عمل عسكري وهجمات إلكترونية، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي تحولت لاحقا إلى شعارات سياسية ضد النظام.

وفي مقابل حديث ترامب عن تجاوز إيران لـ"الخط الأحمر" بقتل المتظاهرين، وفق تعبيره، حذر مسؤولون إيرانيون من أن أي هجوم أمريكي سيقابل باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

واليوم الاثنين، دعت الحكومة الإيرانية إلى تظاهرات مضادة للاحتجاجات، وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات.

وحملت القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات وتصف المتورطين بأنهم إرهابيون.

على الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون، أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية، وفقا لروسيا اليوم.