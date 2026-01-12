وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب أتوبيس عمال تابع لإحدى الشركات في العاشر من رمضان، أسفر عن مصرع عامل بينما أصيب 27 آخرون بسحجات وكدمات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة علميات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 56 راكبا، يقل عمال إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالطريق الاوسطي اتجاه العاشر، ما أسفر عن وقوع إصابات.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية لهم، وذلك لتقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة.

تبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث نتج إثر تصادم الأتوبيس برصيف بمدينة العاشر من رمضان.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة