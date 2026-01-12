صلاح يا عالمي.. كيف دعم تركي آل الشيخ منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025؟

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعم منتخب مصر خلال الفترة الماضية، منذ بداية بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، إذ انطلقت البطولة في 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري.

دعم تركي آل الشيخ لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

ومنذ بداية مباريات المنتخب، خلال النسخة الحالية من البطولة، أظهر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اهتمامه الكبير ودعمه القوي للمنتخب الوطني، من خلال حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، في الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا كان آل الشيخ حريصا على تهنئة المنتخب الوطني وبشكل خاص محمد صلاح، الذي سجل الهدف الثاني للفراعنة وهدف الفوز آنذاك، حيث كتب، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "الله يا صلاح يا عالمي".

وخلال مباراة مصر أمام بنين، في ربع نهائي البطولة، كان آل الشيخ حريصا على متابعة اللقاء والتفاعل بشكل كبير مع أحداث المباراة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بعد هدف مروان عطية الأول في اللقاء: "حلو يا مروان نكمل والثاني".

وفي اللقاء ذاته، علق آل الشيخ على هدف ياسر إبراهيم الثاني للفراعنة، إذ كتب: "الله يا ياسر، نقفل المساحات وربنا يكملها"، واستمرار دعمه للمنتخب الوطني في هذا اللقاء، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عقب الهدف الثالث في اللقاء، الذي أحرزه محمد صلاح: "الحمدالله الله يا صلاح".

واستمر آل الشيخ، في دعمه للفراعنة بكأس أمم أفريقيا، حيث أظهر دعما كبيرا في مباراة كوت ديفوار الماضية، في ربع النهائي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بعد أحد أهداف المنتخب الوطني في اللقاء: "الله يارب، نقفل خلاص ونلعب مرتدة".

وواصل آل الشيخ دعمه للفراعنة، حيث علق على هدف صلاح وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "الله يا صلاح"، قبل أن يهنئ الشعب المصري بالفوز باللقاء عقب نهايته، بعدما كتب: "الحمدالله مبروك" ووضع علم مصر.

موعد مباراة مصر المقبلة في أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر إقامة مباراة الفراعنة أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

